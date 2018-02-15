Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye’nin Afrin kentinde 8 Şubat tarihinde terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırıda yaralanan Tokatlı Uzman Çavuş Seyit Yüzgeç, Gaziantep’teki 7 günlük tedavisinin ardından ambulansla memleketi Niksar ilçesine geldi. Nişanlı olan Uzman Çavuş Seyit Yüzgeç’i şehir girişinde Niksar Kaymakamı Selami Kapankaya, Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, gazinin ailesi, yakınları, arkadaşları ve yüzlerce araçlık konvoy karşıladı. “Hepimiz Seyit’iz, hepimiz askeriz”, “Ne Mutlu Türk’üm diyene” şeklinde sloganlar eşliğinde karşılanan Uzman Çavuş Seyit Yüzgeç ve yakınları duygu dolu anlar yaşadı.

“İnşallah tez zamanda iyileşip geri arkadaşlarımın yanına döneceğim”



Ambulanstan inerek annesi ve babasına sarılan Seyit Yüzgeç çok duygulandığını belirterek, Allah razı olsun herkesten. Beni burada akşama kadar karanlıkta beklediler. Haklarını helal etsinler. Vatanımızın için her zaman kanımızı dökeriz. İnşallah tez zamanda iyileşip geri arkadaşlarımın yanına döneceğim” dedi.

Gazinin babası Ali Yüzgeç ise mutlu ve gururlu olduklarını belirterek, “Herkesten Allah razı olsun, vatanımız milletimiz sağolsun. Mehmetçiklerimize Allah güç kuvvet versin. İki tane oğlum var ikisini de gönderirim seve seve kendimde cepheye giderim” diye konuştu.

“Türkiye’mize tüm oğullarımı veriyorum”



Oğluna kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Anne Yüksel Yüzgeç ise, “Türkiye’mize tüm oğullarımı veriyorum, Allah razı olsun. Türkiye’min arkasındayım. Cumhurbaşkanımızdan, Başbakanımızdan da Allah razı olsun, her tarafta Allah taş dokundurmasın. Oradaki askerler de bizim yavrumuz, kurban olduğum Allah onlara da zafer ile çıkmayı nasip etsin” dedi.

Seyit Yüzgeç’i taşıyan ambulans daha sonra sloganlar ve konvoy eşliğinde ilçeye bağlı Işıklı Köyündeki evine kadar uğurlandı.