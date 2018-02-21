Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Asayiş Ekipler Amirliğinde görevli Yunus timleri, Seyhan ilçesine bağlı Bahçeşehir Mahallesi çevre yolunda uygulama başlattı. Uygulama sırasında bir otomobilden şüphelenen polisler aracı durdurup arama yaptı. Önce otomobilde bir şey bulamayan polis araç sürücüsü S.Ç.'nin hareketlerinden şüphelenince aramaya devam etti. Polis otomobilin teyp kısmının alt tarafını açıp kontrol ettiğinde 1 ruhsatsız tabanca ve 2 şarjör ve 24 fişek ele geçirildi. Zanlı gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.