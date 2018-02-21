Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dikili'nin Demirtaş Mahallesi'nde yolda 29 Suriyeli, Bademli Mahallesi Çamlıgöl mevkii tatil kampındaki barakalarda ise çocuk ve kadınların da aralarında yer aldığı 46'sı Suriye, 14'ü Afganistan, 3'ü Irak ve 3'ü Angola uyruklu 66 kaçak yakalandı. Kaçak göçmenlerin, binecekleri teknenin motorunun arıza yapması üzerine geçişi iptal eden organizatörler tarafından barakalara yerleştirildiği ortaya çıktı. Kaçışı organize eden zanlıların O.K., A.K. ve Y.K. olduğu belirlendi. 3 şüphelinin yakalanması için jandarma çalışma başlattı. Yakalanan 95 kaçak ise jandarmadaki işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.