Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat polisleriyle birlikte il merkezi, Bulanık ve Varto ilçelerinde PKK/ KCK terör örgütüne yönelik çalışma yaptı. Ekipler, 13 Ağustos 2015 tarihinde Bulanık ilçesinde sözde özyönetim ilan ederek, devlet iradesini tanımayacaklarını beyan edenlerle, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekâtı'na yönelik provoke edici paylaşımlarda bulunanlara yönelik operasyon düzenledi. Aralarında HDP Bulanık İlçe Başkanı ve delegelerinin de bulunduğu 27 kişi, yakalanarak gözaltına alındı. HDP Bulanık ilçe binasında örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Şüphelilerden 4'ü savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan Hakim Kaçi ile birlikte toplam 11 şüpheli tutuklanırken, 12'si adli kontrol kararıyla salıverildi.