İlçede yarım saat süren yağışın ardından ortaya çıkan rengarenk gökkuşağı eşsiz bir görüntü sergiledi. Çok sayıda vatandaş manzarayı cep telefonları ile kaydederek, sosyal medya hesaplarından paylaştı. Çift halka şeklinde oluşan gökkuşağı, ilçenin birçok yerinden hem çok yakından hem de net olarak fotoğraflanıp abideleştirdi.
Ödemiş'teki gökkuşağını görenler telefona sarıldı
26.02.2018 - 20:23 | Son Güncelleme: 26.02.2018 - 20:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir’in Ödemiş ilçesinde bu akşam saatlerinde aniden bastıran yağışın ardından oluşan çifte gökkuşağı etkiledi.
İlçede yarım saat süren yağışın ardından ortaya çıkan rengarenk gökkuşağı eşsiz bir görüntü sergiledi. Çok sayıda vatandaş manzarayı cep telefonları ile kaydederek, sosyal medya hesaplarından paylaştı. Çift halka şeklinde oluşan gökkuşağı, ilçenin birçok yerinden hem çok yakından hem de net olarak fotoğraflanıp abideleştirdi.
Etiketler : İzmir,ödemiş,gökkuşağı,
546598 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/546598.aspx
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