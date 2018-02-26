Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçede yarım saat süren yağışın ardından ortaya çıkan rengarenk gökkuşağı eşsiz bir görüntü sergiledi. Çok sayıda vatandaş manzarayı cep telefonları ile kaydederek, sosyal medya hesaplarından paylaştı. Çift halka şeklinde oluşan gökkuşağı, ilçenin birçok yerinden hem çok yakından hem de net olarak fotoğraflanıp abideleştirdi.

