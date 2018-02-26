Edirne Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “İlimizde yaşanan yoğun kar yağışı ve muhtemel buzlanma nedeniyle il merkezinde ve tüm ilçelerimizde bulunan resmi-özel ilk ve orta dereceli okullarımız 27 Şubat Salı günü (1 gün) valilik kararı ile tatil edilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel de 27/02/2018 tarihinde izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.
Edirne’de kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi | Türkiye'de hangi okullar kar tatili? ( 27 Şubat kar tatili olan okullar)
26.02.2018 - 20:36 | Son Güncelleme: 26.02.2018 - 21:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Edirne’de kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Bütün çocuklar kar şehre ilk düştüğü anda kar tatili hayalleri kurmaya başlar.Edirne'de de 20 dakikada her bembeyaz olunca Valilik okulların tatil etmeye karar verdi. Peki Edirne'de yarın okullar tatil mi? Türkiye'de hangi okullar kar tatili?
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546600 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/546600.aspx
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