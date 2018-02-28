Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Bolu’da gün boyunca devam eden sağanak yağış akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Bolu Dağı kesimlerinde etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Kar yağışının başlamasıyla birlikte karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama araçlarıyla TEM Otoyolu ve D-100 Karayolunda çalışmalarına başladı. Trafiğin normal akışında olduğunu ifade eden karayolları ekipleri, saat 18.00-20.00 aralarında yoğunluk olacağını, toplam 14 kar küreme ve tuzlama aracıyla süresiz görev yaptıklarını belirtti.



Karla birlikte kazalar da geldi

Akşam saatlerinde aniden başlayan kar yağışı nedeniyle, TEM Otoyolu İstanbul istikametine seyir halinde olan Aydın Yazıcı idaresindeki 06 EC 4524 plakalı otomobil kontrolden çıkarak tünel girişinde bariyerlere çaptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil kullanılmaz hale gelirken sürücü Aydın Yazıcı ve yanında bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde gelen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.