Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Ovacık ilçemiz kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyon kapsamında, kaya diplerine gizlenmiş vaziyette 1 adet sığınak ve 1 adet toprağa gömülü plastik tank içerisinde 2 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 2 adet Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 60 adet Kaleşnikof mühimmatı, 3 adet roketatar mühimmatı, 1 adet sis bombası, 11 adet el bombası, 19 adet küçük tüp, 10 top EYP kablosu, 5 adet pil bloğu, 3 tonluk su tankı, 3 bin metre kablo, 400 metre anti kron kamera kablosu, 2 bin adet şarjör kütüklüğü, 1 adet sırt çantası, 1 adet şemsiye, 1 adet güneş paneli, 1 adet çadır, 42 çift mekap ayakkabı, 1 adet terörist kıyafeti, 1 adet pusula, 1 top kumaş, 50 kilogram amonyum nitrat, 1 adet EYP düzeneği, 7 adet bidon, 100 kilogram demir parçaları, 1 adet su botu, 2 adet bot küreği, 200 metre su hortumu, 100 metre kablo koruma hortumu, 1 adet DVD oynatıcı, 1 adet yazıcı, 1 adet silah dürbün şarj aleti, 9 adet uyku tulumu, 1 adet askeri kamuflaj, 20 kilogram çay, 10 kilogram şeker, 130 kilogram makarna, 25 kutu çikolata, çok miktarda tıbbi, kırtasiye ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.

