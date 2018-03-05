Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İzmir’in Seferihisar ilçesi Sığacık önlerinde saat 04.35 sıralarında Sahil Güvenlik uçağı tarafından tespit edilen lastik botta çok sayıda kaçak göçmen olduğu belirlendi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından lastik bot durdurularak, içerisindeki 10 Suriye, 6 Afganistan, 6 İran, 23 Irak, 4 Somali, 2 Senegal, 3 Mali, 4 Fildişi uyruklu 15’i çocuk toplam 58 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin tamamlanması için gerekli makamlara sevk edildi.