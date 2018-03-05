Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muş 49. Komando Tugay Komutan Yardımcılığı bahçesinde düzenlenen uğurlama törenine Vali Aziz Yıldırım, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Bingöl 49’uncu Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Altay, Bitlis 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay, Muş 49. Komando Tugay Komutan Yardımcılığı Komutanı Albay Cem Karoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, Vali Yardımcıları Alper Çifçi, Abdulkadir Okay, Ahmet Özkan, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin, Hava Meydan Komutanı Albay Aytaç Öztekin, askeri erkân, emniyet personeli, aileler ile vatandaşlar katıldı. Törenin ardından Muş Hava Meydan Komutalığına gitmek için yola çıkan askerlere aileleri ve vatandaşlar konvoy halinde Türk bayraklarıyla eşlik etti. Duygu dolu anların yaşandığı uğurlamada, Mehmetçikler için dualar edildi. Yaklaşık 100 araçlık konvoy halinde Muş Hava Meydan Komutanlığı nizamiyesi girişine kadar eşlik edilen askerler, buradan askeri uçakla sınıra hareket etti.