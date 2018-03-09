Alınan bilgiye göre, Yeni Foça karayolu üzerinde faaliyet gösteren bir  demir çelik fabrikasının çelikhane bölümünde kapak ringinin değişimi sırasında  vincin kancasının kopması sonucu işçiler Mehmet Sait Akan (47) ile Mehmet Emin  Arık (49) 3-4 tonluk malzemenin altında kaldı.

14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinde yaşamlarını yitiren işçilerin cesetleri ambulansla Aliağa  Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Aralarında fabrika yetkililerinin de bulunduğu 14 kişi gözaltına  alındı. Öte yandan, daha büyük faciaların yaşanmasından endişe ettiklerini  belirten fabrika çalışanları olaya tepki gösterdi.