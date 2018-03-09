Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Yeni Foça karayolu üzerinde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasının çelikhane bölümünde kapak ringinin değişimi sırasında vincin kancasının kopması sonucu işçiler Mehmet Sait Akan (47) ile Mehmet Emin Arık (49) 3-4 tonluk malzemenin altında kaldı.

14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinde yaşamlarını yitiren işçilerin cesetleri ambulansla Aliağa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Aralarında fabrika yetkililerinin de bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. Öte yandan, daha büyük faciaların yaşanmasından endişe ettiklerini belirten fabrika çalışanları olaya tepki gösterdi.