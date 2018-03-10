Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Efsaneye göre, Kurtuluş Savaşı sırasında kaybolan balıklar savaş bittiğinde üzerlerindeki yaralarla yeniden ortaya çıktıkları için asker balıklar olarak anılmaya başlandı. Afrin operasyonunun başlamasıyla Atkaracalar ilçesi Ilıpınar Mahallesi'nde vatandaşların yıllardır önemli gördüğü asker balıkların sayısı azaldı. Bölge sakinleri asker balıkların Zeytin Dalı Harekâtı'na katılmış olabileceğini düşünüyor.

"AFRİN'E GİTMİŞ OLABİLİRLER"

Asker balıklara bakan ve oraya gelen ziyaretçilere bilgilendirmede bulunan Ahmet Öztürk balıkların türünün henüz tespit edilemediğini aktararak, "Buradaki balıklara asker balıklar denilmesinin sebebi Kurtuluş Savaşı başladığında burada 8 veya 10 balık kalmıştı, savaş bittiğinde balıklar yaralı olarak burada göründüler. Bu balıkların türü araştırılıyor, henüz bunların türüne rastlanamadı. Urfa'daki Balıklı Göl'deki balıkların aynı türde olduğu görüldü. Burada balıklarda ölenler de var ama yavrularıyla bu sayısı sabit tutuyor. Buranın suyunun 600 metre derinlikten geldiği ve bir değirmenlik su araziye akıyor. Burada sürekli suyun tahlilleri yapılıyor, balık olduğu halde mikrobik bir maddeye rastlanılmadı. Suyunda mantar sedef gibi cilt hastalıklarına faydalı olduğu yüzlerce kişi tarafından kanıtlanıyor. Bunu sebebini de bir profesör şöyle açıklıyor: Su yer altından gelirken mineral madde getirdi. Bir de balığın salgıladığı yağdan oldu. Tabii şifa Mevla'dan. Buradaki balıkların sayısı 600 olduğu yıllardan beri tespit ediliyor. Ama şu an sayıda bir azalma olduğunu gözlemledik. Belki Afrin'e gitmiş olabilir. Çünkü yıllardan beridir asker balıklar adını aldığında biliniyor. Kurtuluş Savaşı başladığında 8 veya 10, 1974'de yarıya yakını gibi bir azalma hissediliyor ama azalmanın nedeninin ne olduğu şu anda tespit edilmiş değil. Ama insanoğlu içinde bir şüphesi Afrin olayı var oraya da gitmiş olabilir diye düşünülüyor" dedi.