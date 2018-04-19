Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 13.00 sıralarında, Seydişehir- Antalya yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Antalyadan Nevşehir'e giden Kemal Özmen yönetimindeki 07 EYL 37 plakalı motosiklet, dinlenme tesisine girmek için yavaşlayan Ö. Ç.'nin kullandığıTIR'a çarptı.

Kazada başından ve bacağından yaralanan motosiklet sürücüsü Özmen'e, ilk müdahaleyi yoldan geçenler yaptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı Kemal Özmen'i ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine götürdü. Kazayla ilgili jandarma tarafından gözaltına alınan TIR sürücüsü Ö.Ç. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.