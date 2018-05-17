Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki terörle mücadele operasyonları kapsamında, Hakurk'ta içerisinde 35 el yapımı patlayıcı düzeneği ve 2 çuval amonyum nitrat bulunan mağara kullanılamaz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TSK'nın, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürüttüğü operasyon sürüyor.

Operasyonda, içerisinde 35 el yapımı patlayıcı düzeneği ve 2 çuval amonyum nitrat ile bir miktar yaşam malzemesi bulunan mağara belirlendi.

Mağara, içindeki malzemelerle beraber kontrollü şekilde imha edildi.

İmha görüntüleri, TSK'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.