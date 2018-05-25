Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet  Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre  edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Merkeze bağlı Ceylanlı köyü kırsalında arama tarama faaliyeti  gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer aldı:

''Arama tarama faaliyetinde 51 kalaşnikof mühimmatı, el yapımı  patlayıcı madde, 2 zaman ayarlı patlayıcı madde düzeneği, patlamaya hazır telsiz  düzeneği, 6 elektrikli fünye, telsize bağlı ateşleme düzeneği, 6 ateşleme  düzeneği, infilaklı fitil, 12 voltluk akü, 40 kalem pil, pil şarj cihazı, 5 devre  kartı, dragunov silah dürbünü, örgütsel doküman, inşaat  eldiveni, 2 yağmurluk, battaniye, 2 palaska ve çok sayıda yaşam malzemesi ele  geçirilmiştir. Ele geçirilen patlayıcı maddeler usulüne uygun olarak olay yerinde  imha edilmiş olup, konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir.''

Açıklamada ayrıca, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Yüksekova  ilçesi Eski Kışla Mahallesi 504. Sokak'ta patlayıcı madde düzeneği olduğu ihbarı  üzerine bölgede inceleme yapıldığı kaydedildi.

İncelemede, basma düzenekli el  yapımı patlayıcı tespit edildiği aktarılan açıklamada, bu patlayıcının olay  yerinde usulüne uygun olarak imha edildiği bildirildi.