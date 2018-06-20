Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Mahmudiye köyünde meydana geldi. Daha önce beyin ameliyatı olan ve psikolojik problemleri olduğu iddia edilen 4 çocuk babası Kadir K. (63), eline balta alarak, eşinin akrabası olan Nefise A.'nın evine gitti. Kadir K., elindeki balta ile 2 çocuk annesi Nefise A.'ya (55) vurmaya başladı. Yaralanan kadının feryadına yakınları ve komşuları koştu. Kafasından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan yaşlı kadın İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Nefise A., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma ekipleri olaydan sonra kaçan Kadir K.'yi saklandığı samanlıkta buldu. İfadesi alınmak için gözaltına alınan Kadir K. İznik İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.