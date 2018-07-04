Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, PKK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik çalışma yapan Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/PYD-YPG terör örgütüne katılarak yabancı terörist savaşçı olma arayışında olan biri Çinli olmak üzere yabancı uyruklu 2 teröristi yakaladı. Terör örgütü ile işbirliği yaptıkları belirlenen 18 şahıs da gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda ise 5’i Suriye uyruklu toplam 7 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2’si tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca PKK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik düzenlenen bir diğer operasyonda biri Suriye uyruklu olmak üzere 4 kişi yakalandı.