Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Birçoğumuzun evinde kullanmadığımız onlarca giysi var. Bizim yüzüne bakmadığımızı bayram kıyafeti olarak kullanabilecek yüz binlerce insan var. Aldıkça alıyor sonra da bir yerlerde unutuyoruz. Şimdilerde adına ‘minimalizm’ denen bir akım var. “Az şeyle çok mutlu yaşamak” olarak tanımlanıyor. Victoria Beckham, Gwyneth Paltrow gibi dünyaca ünlü isimlerin yanı sıra ülkemizde de çok sayıda temsilcisi var. Onlar dolaplarındaki kıyafetleri en aza indiren, çok farklı modeller yerine az renk, az modelle yetinen ve bunu hayat felsefesi hâline getirmiş. Bu tarz insanı hem rahat hissettiriyor, hem paylaşmanın hazzını yaşatıyor, hem de gereksiz alışverişi önlüyor. Gelin dünyadaki bu akım için yapılabilecekleri sıralayalım mı?

¥ Öncelikle gardırobunuzda ve diğer dip köşede en az 1-2 senedir hiç giymediğiniz giysileri ayırın..

¥ Sadece ‘renk olsun’ diye aldığınız gömlekler, pantolonlar vardır.

¥ Giymiyorum ama lazım olur, kilo verdiğimde giyerim dedikleriniz varsa umutsuz vaka.

¥ Sayın bakalım, kaç tane siyah pantolonunuz var. Fazlasını atın.

¥ Minimalist çizginin renkleri siyah, beyaz, krem, gridir ama laciverti de ekleyebilirsiniz.

¥ Sade tarzda bütün giysiler sizin için yapılmış gibi duracak.

¥ Zamansız parçalar ve nötr renkte çizgiler kullanılabilir.

¥ Sadelik zamanla rahatlatacak, daha az alışveriş yapacak ve kârlı olacaksınız.

¥ Kışın sadece siyah, yazın sadece beyaz giyen insanlar tanıyorum. Düşünün, rahatlayacaksınız.