Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi ile birlikte Türk siyasi hayatına giren 9 kuruldan birisi de Hukuk Politikaları Kurulu oldu. Görev ve sorumlulukları 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile belirlendi. En önemli görevleri arasında, kadın ve çocuklara karşı şiddetin engellenmesi olan kurul, aile içi şiddet ve çocuk istismarının engellenmesine yönelik araştırmalar gerçekleştirecek. Bu görevinin yanı sıra adalet, hak ve özgürlükler, eşitlik ilkesi, hukukun üstünlüğü ve çoğulcu demokrasinin geliştirilmesine yönelik politikalar da tavsiye edecek. Yargı sisteminin adil, hızlı ve etkili şekilde işlemesi için çalışmalar yaparken; hak ihlallerinin engellenmesine yönelik çözüm de sunacak. Uluslararası ihtiyaçlar ve evrensel ilkeleri göz önünde tutacak olan kurul, hukuk sisteminin iyileştirilmesi ve mevzuatların güncellenmesine yönelikte çalışmalar yürütecek. Hukuk Politikaları Kurulu’nun yapacağı araştırmalarla suç oranın düşürülmesi hedefleniyor. Cumhurbaşkanına bağlı olarak çalışacak olan kurul, aynı zamanda Adalet Bakanlığı başta olmak üzere ilgi bakanlıklarla ortak çalışacak. Üyeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanacak, sivil toplum örgütleri, uzmanlar, akademisyenlerin birikimlerinden de yararlanabilecek.