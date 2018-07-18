Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada Genç ilçesi kırsalında bir tarlada esrar ve hint keneviri olduğu bilgisine ulaştı. Tarlaya düzenlenen operasyonda 300 kilogram kubar esrar maddesi ile 15 bin kök kenevir bitkisinin ele geçirildi. Ekiplerin, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadelesine aralıksız devam ettiği bildirildi.