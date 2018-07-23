Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Öncelikle nasıl yerleştireceğimizi iyi bilmek gerek. Çünkü peynirin, çiğ etin, meyvelerin ‘favori mekânları’ var.

Üst: Buzdolabının normal bölümünün üst katı, peynir, pişmiş yemek ve etler için en uygun bölümdür. Pişmiş olması kaydıyla balıklar 3 gün, kırmızı et 1 haftaya kadar tazeliğini korur.

Orta: Bu bölüm süt, yoğurt, krema ve taze peynirler için ideal. Açılmış kutular yaklaşık 4 gün bu bölümde tazeliklerini korur.

Sebzelik: Sebze ve meyveler bu bölümde saklanabilir ama muz, papaya, mango gibi egzotik meyvelerle portakal, mandalina gibi turunçgillerle domatesleri buzdolabına koymayın, tatları kaybolur. Varsa karanlık ve diğer yerlere göre daha serin bir yerde tutulabilirler. Mutfaktaki dolap altları bile olabilir. Salatalık, biber gibi sulu sebzeleri de çok miktarda almayın, buzdolabında ya da dışarıda hızla kurur. Mümkün olduğu kadar hızlı tüketilmeli.

Kapı: Tereyağı, margarin, yumurta gibi kahvaltılıkların kapaklarda da bölmeleri olabilir. Bunlar birkaç gün, yumurta 3 günde tazeliğini kaybeder.

Alt kat: Çiğ et ve balık alt katta durmalı. En soğuk bölüm burasıdır. Markanın danışmanlarına da dolabın yapısını ‘hangi bölüm daha soğuk’ diye de sorarak bu dizilişi yapabilirsiniz.

Buzdolabı için tüyolar

1- Yiyecek kokularını gidermek için bir pamuk parçasının üzerine bol vanilya dökün, sonra su dolu bardağın içine koyun, kokular gidecek, dolap mis gibi kokacak.

2- Buzdolabınız ağzına kadar doldu ama soğuk suyunuz bitti. Bir kovaya su doldurun, içine bir çorba kaşığı sofra tuzu atıp şişeleri daldırın. Soğuyacaktır.

3- Dolap duvarları nemli olduğunda içi tuz dolu bir kap koyun, nemi alacaktır.

4- Dolabın iyice dolmasından endişe etmeyin. Sıcak koymayın yeter. Dolu dolaptaki yiyecekler, dolabın iç soğukluğunu artırır.