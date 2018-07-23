Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir Alaçatı'da turistik seferler yapan uçakları haber yapmak isteyen gazetecilerin aracına uçak çarptı.

ALÇAK UÇUŞ YAPMAK İSTERKEN...

Alaçatı'da turistler için özel olarak sefer düzleyen uçakları haber yapmak isteyen Atv haber ekibi akıl almaz bir kaza yaşadı. Haber sonrası pilotlardan biri jest amaçlı gazetecilerin otomobiline alçak uçuş yapmak isterken, uçağın tekerliği otomobil sağ tarafına çarptı.

ÇARPMA ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

İlginç olayda yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana gelirken çarpma anı saniye saniye görüntülendi.