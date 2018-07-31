Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Büyükada'ya inşa ettiği ahırlarda günde yaklaşık 18 saat çalıştırılan atlara yapılan işkencenin görüntüleri ortaya çıktı.

UCUNDA ZİNCİR OLAN İPLE ATI DÖVDÜ

Büyük tepki çekecek görüntülerde sahibi olduğu tahmin edilen şahsın, bütün gün sıcak asfaltta çalışan ata ucunda zincir olan iple vurduğu görülüyor.

ERDOĞAN "KALKACAK" DEMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan haziran ayında İstanbul'da düzenlediği bir mitingde, "Atları faytonların boyunduruğundan kurtarıp özgürlüklerine kavuşturmak için bir çalışma yapıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.