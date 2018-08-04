Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlılar, hazırlık maçında sahasında Ankaragücü ile karşılaşıyor. Mücadelenin ikinci yarısı Ankaragücü’nün 2-0 üstünlüğü ile sürerken, Teksas tribününde bulunan bir grup Bursaspor taraftarı arasında kavga çıktı. Emniyet mensuplarının araya girerek yatıştırdığı kavgada bazı taraftarlar gözaltına alındı.
Dostluk maçında kavga
04.08.2018 - 23:42 | Son Güncelleme: 04.08.2018 - 23:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursaspor’un Ankaragücü ile oynadığı dostluk maçında yeşil-beyazlı taraftarlar arasında kavga çıktı.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlılar, hazırlık maçında sahasında Ankaragücü ile karşılaşıyor. Mücadelenin ikinci yarısı Ankaragücü’nün 2-0 üstünlüğü ile sürerken, Teksas tribününde bulunan bir grup Bursaspor taraftarı arasında kavga çıktı. Emniyet mensuplarının araya girerek yatıştırdığı kavgada bazı taraftarlar gözaltına alındı.
Etiketler : Bursaspor,kavga,
574803 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/574803.aspx
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