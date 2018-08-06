Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

İslam'ın beş şartından biri olan ve hicretin 9. yılında farz kılınan hac için Müslümanların kutsal yolculuğu sürüyor. "Yönelmek, bir kimseyi ya da bir yeri ziyaret etmek" anlamına gelen hac hem maddi hem de bedeni bir ibadet olarak yapılıyor.

Suudi Arabistan'ın İslam ülkelerine nüfuslarının binde biri kadar kontenjan ayırması sebebiyle ne yazık ki her sene sadece 2-2,5 milyon arasında Müslüman bu farizayı yerine getirebiliyor.

Mekke'de 20 Ağustos'ta başlayıp 24 Ağustos'a kadar sürecek 5 hac günü içinde Kâbe, Arafat, Müzdelife ve Mina'da ihramlı olarak tavaf, vakfe, şeytan taşlama ve kurban kesmek suretiyle yerine getirilen ibadetlerin ardından Müslümanlar hacı ünvanına kavuşabiliyor.

Türk hacı adaylarının hac ibadeti için Türkiye'den 17 Temmuz 2018'de başlayan kutsal yolculuğu 15 Ağustos 2018'e kadar sürecek. Dönüşler ise 25 Ağustos 2018'de başlayıp 20 Eylül 2018 tarihinde sona erecek.

Hac, dünyanın en büyük buluşmalarından biri. Dolayısıyla farklı renk, farklı millet ve farklı dil konuşan milyonlarca insanı buluşturan bu kutsal buluşma beraberinde birçok sorumluluk da getiriyor. Hacıların ülkelerinin de desteği ile birçok organizasyon Suud hükûmeti tarafından yapılıyor. Hicri 1439, miladi 2018'in rakamlarla hac yolculuğu ise şöyle:



2,5 MİLYON HACI

1941 yılında Suudi Arabistan dışından hac yapmak üzere gelenlerin sayısı 24 bin iken bu sayı 2017 yılında 1 milyon 752 bin 14 olarak gerçekleşti. 2018 yılında ise yüzde 5'lik bir artışla 1,9 milyon civarında olması bekleniyor. Suudi Arabistan'da ikamet edenler için hac izni 5 yılda bir çıkıyor. Geçtiğimiz yıl Suudi Arabistan'da yaşayan yabancıların da aralarında olduğu 600 bin 108 kişi Suud makamlarından hac yapmak üzere izin aldı. Böylece 2017 yılında 2 milyon 352 bin 122 kişi hac vazifesini yerine getirebildi. Bu sayının 2018 yılı için 2 milyon 470 bine çıkması bekleniyor.

164 ülkeden gelen Müslümanların hac için ülkeye girişine izin veren Suudi Arabistan'ın İran, Yemen, Suriye ve Katar'la yaşadığı problemler sebebiyle ortam zaman zaman geriliyor. Her yıl diplomatik tartışmaların ardından bu ülkelerden sınırlı da olsa hacı adayı gelebiliyor.

Öte yandan Suudi Arabistan, 2013 yılı itibarıyla Kâbe'de başlayan ve hâlen devam eden inşaatlar, Orta Doğu'daki siyasi çekişmeler ve Afrika merkezli salgın hastalıkları gerekçe göstererek hac sayısında kota uyguluyor.



6 BİN GÜVENLİK KAMERASI

Sadece Mekke'de Beytullah ve çevresi ile hac ibadetinin yapılacağı alanlarda hacıların güvenliği için yüz tanıma sistemi de içeren 6 bin dijital kamera kuruldu.

KADINLAR DAHA ÇOK HACCA GİDİYOR

Geçtiğimiz yıl dünya genelinden hacca gelenlerden 811 bin 645'i kadın, 940 bin 369'u erkek olarak kayıtlara geçti. Türkiye'den giden hacılarda ise tam zıt bir durum yaşandı. 2017 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre 81 bin 350 hacımızdan 44 bin 85'i kadın, 37 bin 265'i ise erkeklerden oluştu.

200 MİLYON TAŞ

Her hacı adayı haccın vaciplerinden biri olan şeytan taşlama görevi için 70 taş topluyor. İlk gün sadece büyük şeytan diğer günler ise büyük, orta ve küçük şeytan olmak üzere şeytan taşlanıyor. Hacılar için her yıl Suudi yetkililer tarafından Arafat ve Müzdelife'ye 200 milyondan fazla taş dökülüyor.

14 MİLYON LİTRE ZEMZEM

Suudi Arabistan geçtiğimiz yıl hacıların ülkelerine dönerken yanlarında götürmeleri için 14 milyon litre (3,7 milyon galon) küçük ve orta büyüklükteki su şişeleri ile 5 litrelik bidonlar hâlinde 3 milyon su şişesi dağıttı. Bir tankerin 20 ton su aldığı dikkate alınırsa yaklaşık 7 bin tanker dolusu zemzem hacılara dağıtılmak üzere hazırlanacak.

45 BİN ÇADIR

Mekke'nin yaklaşık 5 kilometre dışında bulunan Mina diğer adıyla 'hacı çadır kenti’nde özellikle şeytan taşlama günlerinde konaklayan hacılar için 45 bin çadır hazırlandı.

HER 3 HACIDAN 1'İ SUUDİ ARABİSTAN'DA YAŞIYOR



16 BİN 280 MEMUR HACILAR İÇİN HİZMET VERECEK

Sivil savunma ve acil durum personeli olarak hac süresi boyunca hacıların her türlü güvenlik, acil tıbbi destek ve kayıp önleme gibi hizmetleri için 16.280 memur görevlendirildi.

∂ 20 devlet kuruluşunu temsilen 51.700 personel

∂ Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de hacılara soğuk zemzem suyu temini için 6.300 personel

∂ Mekke ve Medine'de ibadet alanlarındaki belediye hizmetleri için 4.480 personel

∂ Hacıların ülkeye girişlerinde pasaport hizmetleri için 4.470 personel

∂ Kayıp hacılara yol tarifi gibi geniş bir yelpazede hizmet sunan 3.706 izci

∂ Farklı milletlerden Hac Bakanlığına bağlı 2.935 gönüllü

∂ Medya hizmetleri sunan ve yaklaşık 106 TV kanalına ve 19 radyo istasyonuna canlı yayın yapan 1.650 medya profesyoneli ve 1.500 teknisyen

∂ Gıda güvenliğini sağlamak için Suudi Gıda ve İlaç Kurumundan 279 personel

∂ 100 ambulans 150 kalıcı ve mevsimsel sağlık tesislerinde 22.000'den fazla doktor, hemşire ve idari personel

∂ 5.000'den fazla hastane yatağı ve 16.000 ünite kan

∂ Kutsal mekânlarda yaya hareketini kolaylaştırmak ve “Hac metro” sistemini işletmek için Mekke Bölgesi Kalkınma İdaresinden 14.000 personel

∂ İş yerlerini denetlemek için Çalışma Bakanlığından 240 müfettiş

∂ Mekke ve Medine'de 67 Sivil Savunma Merkezi

KÂBE ÖRTÜSÜ İÇİN 5,8 MİLYON DOLAR

Her yıl hacıların Arafat'a çıktıkları gün Kâbe-i muazzamanın örtüsü yenileniyor. Kiswa adı verilen örtü için 670 kilogram saf ipek, örtü üzerindeki ayetlerin nakış ipliğine 120 kilogram altın ve gümüş katılıyor. 720 kilogram boyanın kullanıldığı örtüyü 240 işçi bir yılda tamamlıyor. Yüksekliği 13, genişliği 11 metre olan taştan yapılı Kâbe'ye giydirilen örtü 16 parçadan, Kâbe kapısının örtüsü ise 5 parçadan oluşturuluyor. Kiswa, her yıl 22 milyon SAR (5,8 milyon $) maliyetle Mekke'de yapılıyor. Çıkarılan örtü ise önemli misafirlere ve müzelere parçalar hâlinde hediye ediliyor.

YIĞILMA ANCAK 26 YILDA ERİYEBİLİR

Türkiye'de her sene 300 binden fazla insan hacca gitmek üzere kayıt yaptırıyor. Kota uygulaması sebebiyle bu yıl da sadece 80 bin kişiye izin çıktı. 2 milyon 80 bin 967 kişinin hac umudu önümüzdeki yıllara kaldı. Hiç yeni kayıt alınmasa dahi bu sayının eritilebilmesi için 26 yıllık bir süre gerekiyor.

150 BİN KURBANLIK

Suudi Arabistan dışından gelen hacıların, umre ve haccı bir arada yapmalarına şükrettikleri için Harem Bölgesi’nde kestikleri ve adına şükür kurbanı denilen kurbanlar ve her yıl kesilmesi vacip olan kurbanlar için 150 bin büyükbaş ve küçükbaş hayvan hazırlanıyor. Kesilen kurbanların etleri İslam Bankası aracılığıyla 30 fakir ülkeye gönderiliyor.

ÜLKELERİN HACI SAYILARI

Her yaştan, farklı milletlerden milyonlarca insanın hac farizasını yerine getirmek üzere akın ettiği Mekke ve Medine geçtiğimiz sene 2,3 milyon Müslümanı ağırladı. Bazı ülkelerin hacı sayıları ise şöyle:

Pakistan: 184.000

Hindistan: 170.000

Bangladeş: 127.000

Türkiye: 81.350

Rusya: 23.500

Çin: 12.700

Filipinler: 6.000

Güney Afrika: 3.500