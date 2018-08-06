Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Aile ve çocukların birbirinden ayrı çevrelerde yaşaması, vakit geçirmesi iletişim zorluğunu büyütüyor; bunun adına da kuşak çatışması deniyor. Eğitim ve Danışmanlık Uzmanı Korkut Daban, ergen çocuklar ve ailelerin yaşadığı problemlere dikkat çekerek çözüm önerilerini sundu. Son dönemde teknoloji çağıyla birlikte sorunun büyüdüğünü söyleyen Daban, “Yetişkinler de çocuklar da akıllı telefonla çok zaman geçiriyor. Sosyal medya kanalı hepsinin ayrı. Yani ailelerin ergen çocuklarıyla ortak alanları var ama herkes birbirine çok uzak. Uzaklaştıkça sorun büyüyor” tespitini yaptı. Bundan kurtulmak için çocuklarla aynı dili kullanmanın önemi de kendiliğinden ortaya çıkıyor. Daban şu tavsiyelerde bulunuyor: Aileler çocuklarıyla birlikte zaman planlamalı. Çocukların size çok ihtiyacı var. Eskiden ergenliği 9-13 yaş olarak değerlendiriyorduk. Şu an 29 yaşına kadar çıktı. Yani ‘hepimiz ergeniz’ derken aslında ergen gibi davranan bireyleri kapsıyor dediklerim.