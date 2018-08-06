Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Bebeklik ve erken çocukluk dönemindeki yanlış anne-baba davranışları, uyku problemlerinin ömür boyu sürmesine bile sebep olabilir. Araştırmalar okul öncesi çocukların yüzde 25-50’sinde uyku sorunu görüldüğüne işaret ediyor. Bunun için bebek doğduğu günden itibaren size yakın olsa da mutlaka kendisine ait yerde ve sallanmadan uyumalı. Çünkü hatırlayın; hastanede bebek hemşireleri onları sallayarak uyutmuyor. Anne ve babaları uykusuz bırakan, stresli hâle getiren bu uyku sorunu için Okan Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Ferit Durankuş’un bazı tavsiyeleri var:

¥ Bebeğin uykuya dalma süreleri tespit edilmeli, kendi kendine uykuya dalmasına izin verilmeli.

¥ Bebeğin giysileri yatak ve battaniyesi kışın yünden, yazın pamuktan olmalı.

¥ Yatak korunaklı olmalı. Parmaklıklı modeller ayak ve kol sıkışmalarına sebep olabilir.

¥ Bebek yatağa uyanık hâlde bırakılmalı, kendi kendine uyumayı öğrenmesi sağlanmalı.

¥ Sallama, emzikten medet umma gibi davranışlar bırakılmalı, beslenirken uyuması önlenmeli.

¥ Uyuduktan sonra yerinin değiştirilmesi, uykuda tedirginliği artıracaktır.

¥ Bebeği yatağa bırakırken bebek, ayıcık gibi bir nesne ile uyumasına izin verilmeli.

¥ Uyku saatlerini aile belirlemeli ve o saatler konusunda kararlı olmalı.

¥ Uykudan önce sakin etkinlikler gerek. Masal anlatmak, ninni söylemek, uyku öncesi tören gibi uygulanmalı.

¥ Çocuk yatağa aç olarak yatırılmamalı. Hafif ama tok tutacak yiyecek ya da içecek verilmeli.

¥ Çay, çikolata gibi uyarıcı besinlerden uzak tutulmalı.

¥ Odanın ısı ve nem dengesi iyi kurulmalı. Çok sıcak ve çok soğuk olmamalı.

¥ Direkt güneş ışığı altında uyutulmamalı.

¥ Ağladığında hemen yanında olabilmeniz güvenini artıracaktır ama yanınıza almayın. Gerekirse siz yanına uzanın.