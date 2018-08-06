Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da, sıcak havadan bunalan vatandaşlar Sarayburnu sahilinde denize girerek serinledi. Sahile giden vataşdalar denize girerek rahatladı. İstanbul'da sıcak hava yarın da etkili olacak. Meteoroloji tarafından yayınlanan son verilere göre ise çarşamba günü sağanak yağış bekleniyor.

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

5 günlük hava durumu tahminine baktığımız zaman özellikle Çarşamba günü Kuzey bölgelerde sağanak yağış bekleniyor. Çarşamba günü Kırklareli'nden başlayan sağanak yağış yavaş yavaş etkisini bırakacak ve cumartesi günü Doğu Karadeniz bölgesinde sağanak yağış etkili olacak.