Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eyüpsultan Belediyesi, ‘huzurun başkenti’ Eyüpsultan’da insan odaklı yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalarda vatandaşlara daha kaliteli, daha huzurlu yaşama alanları oluşturulurken, güvenlik de gözardı edilmiyor. İlçede, özellikle parklarda güvenliği en üst seviyeye taşımak maksadıyla yeni bir çalışma başlatıldı. Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Park Bahçeler Müdürlüğü ile ortaklaşa sürdürülen çalışmayla parklara güvenlik kameraları kurulacak. Kameralar ilçede ilk olarak İslambey Hz. Halit Parkı ile Arif Paşa Parkı’na kuruldu, belediye hizmet binasında bulunan kamera takip merkezine bağlandı. Her iki parkta çocuk ve spor alanlarını kapsayacak şekilde konulan ikişer kamera 24 saat boyunca aralıksız izlenip kayıt altına alınacak. Büyük bir titizlikle sürdürülen çalışmalar sonucu oluşturulan sistem MOBESE kamera sistemleri ile eş değerde bulunuyor. Sistemde anlık kamera görüntüleri Eyüpsultan Belediyesi web sayfasından canlı olarak yayınlanmaya başlanacak. Bu sayede dileyen vatandaşlar tablet, cep telefonu gibi mobil araçlar ile uygulama üzerinden canlı yayını izleyebilecek.