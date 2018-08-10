Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarına dün gece 03.25’te Aydın Kuşadası açıklarında bir botun alabora olduğu yönünde ihbar geldi. Bunun üzerine hemen bölgeye bir helikopter, bir uçak, iki sahil güvenlik botu ve bir dalış timi sevk edildi. Arama kurtarma faaliyetleri sonucu 7’si çocuk 2’si kadın 9 kişinin cesedine ulaşıldı, 4 kişi ise sağ kurtarıldı. Felaket sonrası şok yaşayan mülteciler uzun süre gözyaşı döktü. Şahısların 12’sinin Iraklı birinin ise Suriyeli olduğu belirlendi. Olayla ilgili araştırma yapan ekipler, facianın 2 kişilik olan bota kapasitesinin üzerinde binilmesinden dolayı kaynaklandığını söyledi.

Kurtarılanlar arasında bulunan Iraklı Soner Rad, yaşadıkları dehşet anlattı. Eşi ve 3 çocuğunu kaybeden Rad “Bizi alacak tekneyi beklerken kaçakçılar lastik bot getirdi. Binmek istemediğimizi söyledik. Bize silah çekip tehdit ettiler, zorla bota bindirdiler. Yelek istedim, vermediler. Botu Suriyeli organizatör kullanıyordu. Bir süre sonra telefonu çaldı ve suya atladı. Bu sırada çıkan karışıklık yüzünden bot batmaya başladı. Hemen 4 yaşındaki oğlumu tuttum, kızım bana uzanmaya çalıştı ama kurtaramadım. Gözlerimin önünde çocuklarım ve eşim boğuldu” diyerek gözyaşı döktü. Oğlu Muhemmet’i (4) yanından ayırmayan Rad, eşi ile diğer çocuklarının cansız bedenlerinin konulduğu cenaze aracını göstererek “Her şey bitti” dedi.