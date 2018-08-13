‘Buluşum’ adlı platforma destek veren Boyner, #içimdeiyilikvar diyerek yola çıkan 3 girişimci tarafından geliştirilen ‘begoodto.me’ adlı platform ile iyilik hareketini geliştirmeyi hedefliyor. Ücretsiz indirilen uygulama ile iyilik hikâyeleri paylaşılıyor. Bunlara gelen beğeniler ne kadar çok olursa yardım kuruluşlarına o kadar fazla destek olunuyor. Hedef yıl sonuna kadar 50 bin kullanıcıya ulaşmak.
Paylaştıkça artan dev hareket: İyilik
13.08.2018 - 03:28 | Son Güncelleme: 13.08.2018 - 03:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Birkaç yıldır çeşitli iyilik hareketleriyle mağazalarından alışveriş yapanların, ihtiyaç sahiplerine yardım yapmasına aracı olan Boyner Grup, yeni bir proje başlattı.
Etiketler : boyner,boyner iyilik,
575929 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/575929.aspx
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