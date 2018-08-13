Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

‘Buluşum’ adlı platforma destek veren Boyner, #içimdeiyilikvar diyerek yola çıkan 3 girişimci tarafından geliştirilen ‘begoodto.me’ adlı platform ile iyilik hareketini geliştirmeyi hedefliyor. Ücretsiz indirilen uygulama ile iyilik hikâyeleri paylaşılıyor. Bunlara gelen beğeniler ne kadar çok olursa yardım kuruluşlarına o kadar fazla destek olunuyor. Hedef yıl sonuna kadar 50 bin kullanıcıya ulaşmak.