Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güneşe çıkmadan önce makyaj kalıntılarından cildi arındırmamak en büyük hata. Akşamdan iyi temizlenmemiş cilt, güneş ışığına maruz kaldığında leke oluşumu kolaylaşacaktır.

Duş iyidir ama sıcak suyla değil. Sıcak su güneşe maruz kalmış cildinizi daha fazla kurutur. Bu nedenle 25 derecenin üzerine çıkmamaya gayret edin.

Bronzluk adına uzun süre güneşte kalmak cildi kurutur, kavurur. Kısa süreden başlayıp güneşlenmek acıyı da azaltacaktır.

Güneş koruyucuların sadece yazın sürülmesi yetmez. Kışın da zararlı ışınlardan korunmak gerek. Epilasyonun ardından 1 gün geçmesini beklemeli. Aynı gün denize girmek leke oluşumunu artırır.