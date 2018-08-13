Güneşe çıkmadan önce makyaj kalıntılarından cildi arındırmamak en büyük hata. Akşamdan iyi temizlenmemiş cilt, güneş ışığına maruz kaldığında leke oluşumu kolaylaşacaktır.
Duş iyidir ama sıcak suyla değil. Sıcak su güneşe maruz kalmış cildinizi daha fazla kurutur. Bu nedenle 25 derecenin üzerine çıkmamaya gayret edin.
Bronzluk adına uzun süre güneşte kalmak cildi kurutur, kavurur. Kısa süreden başlayıp güneşlenmek acıyı da azaltacaktır.
Güneş koruyucuların sadece yazın sürülmesi yetmez. Kışın da zararlı ışınlardan korunmak gerek. Epilasyonun ardından 1 gün geçmesini beklemeli. Aynı gün denize girmek leke oluşumunu artırır.
Bu hatalar, yazın daha da zararlı
13.08.2018 - 03:30 | Son Güncelleme: 13.08.2018 - 03:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Her sezon nasıl gardırobumuzu mevsime adapte ediyorsak, cildimize uyguladığımız bakımı da aynı şekilde mevsime adatpe etmek gerekiyor. FOREO yetkilileri, yaz aylarında cilt bakımında en sık yapılan hataları derledi.
Güneşe çıkmadan önce makyaj kalıntılarından cildi arındırmamak en büyük hata. Akşamdan iyi temizlenmemiş cilt, güneş ışığına maruz kaldığında leke oluşumu kolaylaşacaktır.
Etiketler : güneş lekeleri,cilt bakımı,
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