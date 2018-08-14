Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz kıyılarında ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Az bulutlu ve açık 30 
İstanbul: Az bulutlu ve açık 33 
İzmir: Az bulutlu ve açık 34 
Adana: Az bulutlu ve açık 35 
Antalya: Az bulutlu ve açık 37 
Samsun: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 30 
Trabzon: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 
Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39 