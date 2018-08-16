Ayrıntılar geliyor...
TSK'dan açıklama: 5 terörist etkisiz hale getirildi
16.08.2018 - 09:54 | Son Güncelleme: 16.08.2018 - 09:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK:"Bingöl/Adaklı kırsalında 15 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı beş terörist etkisiz hale getirilmiştir. "
Etiketler : TSK,terörist,
576437 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/576437.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER