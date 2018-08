Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Bugün arife, yarın Kurban Bayramı’nın birinci günü. Halkın büyük çoğunluğu cuma akşamına kadar hazırlıklarını bitirdi, aile ziyareti ya da tatil için gideceği yere gitti. Yaşadığı kentte kalanlar için de bugün ya da haftanın devam eden günleri mağazalardaki ‘çılgın’ indirimlerden faydalanmak için bir fırsat olabilir. Hem şehirler arası ‘göç’ sebebiyle mağazalar tenhalaştı, fiyatlar daha da indi. Birçok markanın düşen fiyatları, daha çok alışverişe teşvik etse, “Bu fiyatı kaçırmayayım” hissi yaşatsa da sakin olmakta yarar var. Siz en iyisi ‘Büyük indirim’, ‘son indirim’, ‘yüzde 70’e varan indirim’, ‘2 alana 3. bedava’ yazan vitrinlere çok kapılmadan, ihtiyacınız olanı, ihtiyacınız kadar almaya özen gösterin derim. Evet fiyatlar avantajlı ama bütçeyi sarsmak adına her indirimli fiyata -deyim yerindeyse - atlamamak gerek. Bunun için Boyner Mağazacılık Marka Yönetimi ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Burcu Körpeağaç’en indirimli dönemde avantajlı alışveriş için sıraladığı ipuçlarına dikkatle bakmakta yarar var diye düşünüyorum.

Çocuğa 1 beden büyük!

¥ İndirim dönemlerinde siyah elbise, kalem etek, beyaz gömlek, trençkot, beyaz sneaker gibi modası geçmeyecek klasik parçalara yatırım yapma zamanıdır ve her zaman avantajlıdır.

¥ Alışverişe çıkmadan önce gardırobunuzu gözden geçirin, eksik parçaları not edin ve ona göre bir alışveriş rotası belirleyin. Tabii listeye sadık kalmak çok önemli.

¥ Aksesuar en sade kıyafeti bile bambaşka bir görünüme sokabilir. Bu nedenle indirim dönemlerinde çanta, ayakkabı, kolye, küpe gibi aksesuarlara yatırım yapmak oldukça avantaj sağlayacaktır.

¥ İçinde bulunduğumuz yaz sezonunda deniz tatili için ihtiyaçlarınızı gelecek seneyi de düşünerek avantajlı bir şekilde yapabilirsiniz.

¥ İndirim dönemlerinde en avantajlı tercihlerden biri de her sene büyüyen çocuklarımız için daha sonraki sezonlarda giyecekleri kilit parçalara yatırım yapmak olacaktır. 1 beden büyük alınacak ayakkabı ya da mont gelecek sezona hazırlıklı olmak adına fayda sağlayacaktır.

¥ Her ne kadar büyük indirimler biten sezon ile ilgili koleksiyonları kapsasa da yeni sezon trendlerine göz atmayı ve ilham almayı unutmayın. Bu dönemdeki avantajlı kampanyalar da yeni sezon alışverişi için bir fırsat olacaktır.