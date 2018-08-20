Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Dut, mevsimi kısa süren, çok lezzetli ve az dayanıklı bir meyve. Evde, buzdolabında 1-2 günden fazla dayanması imkansız. Ancak kurutarak, marmelat ve reçel yaparak uzun süre faydalanabiliyoruz bu güzel meyveden. Çok başarılı kadın girişimci Tijen Ziyal’in elinde ise değerine değer katıldı bu müthiş meyvenin... Ziyal, Bezmialem Üniversitesi ve TÜBİTAK iş birliğinde dut kurusu, pekmez gibi bilinen ürünlerin yanı sıra dut unu ve dut yaprağı çayına kadar birçok ürünü, besin değerini en yüksek seviyede muhafaza ederek tüketicilere sunuyor. Yurt içinde hızla yayılmayı hedefleyen ve ABD ile Avrupa’da gıda merkezlerine girmeyi hedefleyen Tijen Ziyal, kurutulmuş dut yaprağı ile metabolizmanın canlandığını, kilo vermenin kolaylaştığını, karaciğerin temizlendiğini, hafızanın canlandığını, kansızlık ve libido düşüklüğünün giderilip bağışıklık sisteminin güçlendiğini ifade ediyor. Beyaz dut unu ise yüksek miktarda meyve şekeri, vitamin, mineral, organik asit içeriğiyle bebek ve çocuklar için öneriliyor. Hatta eskiden emzik bulamayan dut kurusunu tülbente sarıp bebeğine veren anneleri biliyor muydunuz?

Unsuz çörek şekersiz pasta

Beyaz dut unu yüksek miktarda meyve şekeri, vitamin, mineral ve organik asit içermesinden dolayı insan beslenmesi açısından, özellikle bebekler ve çocuklar için son derece yararlı bir ürün. Çocukların beslenme çantalarına eklenmesi önerilen beyaz dut unu, bebek mamalarında 6. aydan itibaren ek gıda olarak kullanılabiliyor. Beyaz dut unu ile endüstriyel şeker kullanmadan birbirinden lezzetli pastalar, çörekler ve atıştırmalıklar yapılabiliyor.



Huzur çayı dut yaprağı

Çoğumuz rahatlamak için bitki çaylarına sarılıyoruz. Dut yaprağı bu amaca da hizmet ediyor. Tarçın kabuğu, limon kabuğu, baobap meyvesi, karanfil ve karahindiba ile birleştirerek vücudun yenilenmesine katkı sağlayan ‘Huzur Çayı’ işte bu rahatlamayı sağlıyor. Vücut direncini arttırmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için Tübitak Gıda Enstitüsüve Bezmialem Üniversitesinde özel olarak harmanlanıyor.

Mimardı, kendisini dut ağacında buldu

Girişimci Tijen Ziyal, mimarlık eğitimi aldı ancak mesleğini yapmıyor. Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde bulunan 20 dönümlük bir bahçede yüzde 100 organik yetişen dutlardan Immunflex markasıyla üretim yapıyor. Bölgede beyaz dut ile tanışan, konu ile ilgili çok sayıda araştırma yapan, dut ve yaprağının özellikleri üzerine bir de belgesel hazırlayan Ziyal, önümüzdeki günlerde dut üretimine yönelik meslekler oluşturup istihdam sağlamak üzere Tarım Bakanlığı ile iş birliği yapmayı hedefliyor.