Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI - ALİ ÇELİK

Mübarek topraklarda her dil, renk ve ırktan 2 milyona yakın Müslüman, Arafat vakfesinde bir araya gelerek birlik ve beraberlik için dua etti. Buluşmada birçok hayırsever kuruluş da hacılara türlü ikramlarda bulundu. Özellikle Cebel-i Rahme civarındaki tırlardan binlerce kutu yiyecek ve su dağıtıldı. Bu sene rahat ve serin ortamda Arafat vakfesini yapan hacılar Diyanet yetkililerine teşekkür etti. Ellerin semaya açıldığı anda Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, vakfe duasına başladı. Erbaş, yaklaşık bir saat süren vakfe duasında, Müslümanların birlik ve beraberliği için yakarışta bulundu.

Allahü tealaya şükrederek ve Muhammed aleyhisselama salat ve selam ederek duasına başlayan Erbaş, “Ey yüce Allah’ım bizi yüce huzuruna kabul ettin, Kâbe-i Muazzama’ya kabul ettin sana sonsuz hamdolsun” şeklinde konuştu.

“Muhammed aleyhisselamın sünnetinden ayırma bizi ya Rab” diye niyaz eden Erbaş, “Ahirette Muhammed aleyhisselamın sancağı altında toplanmamızı nasip et” duasında bulundu.

Vakfe duasında, “Canını Bedird’en Malazgirt’e, İstiklal Harbi’nden 15 Temmuz’da canlarını feda eden şehitlerimize rahmet eyle” diyen Erbaş, “Milletimizi harici düşmanlardan emin eyle, çeşitli bahanelerle ülkemize saldıranlara fırsat verme. Zalimlerin, hainlerin, kâfirlerin kurdukları tuzakları kendi başlarına makus eyle Allah’ım” duasında da bulundu.

Tüm müminlerin pişmanlıklarının ve tövbelerinin kabul olması için dua eden Erbaş “Kur’ân’dan ve sünnetten ayrılmayacağımıza söz veriyoruz, bize yardımcı ol, bizi ayırma” dedi. “Mültecilerin, gariplerin, yanında olacağız onların hatırına bizi affet, bizi bu niyetten ayırma ya Rabbi. Hep beraber huzurunda söz veriyoruz, senin habibin bu meydanda dediği gibi ‘Size 2 şey bırakıyorum, onlara sarıldıkça yolunuzu sapıtmazsınız; Birisi Allah’ın kitabı Kur’ân-ı kerim, diğeri benim sünnetimdir’ diye buyurdu Muhammed Mustafa. Ya Rabbe’l-âlemin, senin kitabından ve Resulünün sünnetinden ayrılmayacağımıza söz veriyoruz, bizlere yardım eyle Allah’ım” diyerek sonlandırdı.

Arafat’ta gün boyu “Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke lâ şerikeleke lebbeyk, inne’l-hamde ve’n-ni’mete leke ve’l-mülk la şerike lek” diye telbiye getiren Müslümanlar, tespih çekip dualar ettikten sonra yaya olarak yaklaşık 3 saat mesafedeki Müzdelife’ye geçecek. Bayramın 3 günü Mina’da kalacak olan Müslümanlar, bayramın son günü ise döndükleri Mekke’de Kâbe’yi tavaf edecek. Yapılacak sa’yin ardından hac ibadeti tamamlanacak.