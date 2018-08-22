Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aydın'da bugün görenleri dehşete düşüren bir olay yaşandı. Saat 14.00 sıralarında Yeni Sanayi Mahallesi'nde vatandaşlar, 1024 Sokak ile 1028 Sokak arasındaki toprak yolda bir kişinin hareketsiz halde uzun süredir yattığını, hemen yanında da bisikletinin olduğunu fark edip, durumu polise ve 112 Acil Servis'e bildirdi. Gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybetmiş olduğunu belirledi. Polis, bisikletten düşerek hayatını kaybettiği değerlendirilen kişinin Mehmet Altınmezar olduğu belirledi.

Mehmet Altınmezar'ın cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.