Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, geçtiğimiz günlerde Sultangazi Gazi kavşağı Hekimsuyu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde trafiğin yoğun olduğu anda kavşağa gelen araçlar kırmızı ışıkta durdu.

O esnada ışıklarda bekleyen bir kamyonetin kasasındaki kadın oynamaya başladı. Bir sürücü ise o anlar cep telefonuyla kaydetmeye başladı. Yeşil ışık yandığında kamyonetin harekete geçmesiyle dengesini kaybeden kadın bir anda yere düştü. Yaralanan kadına vatandaşlar yardım etti.

O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.