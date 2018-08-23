Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Gazetelerde Bodrum ile ilgili üzülerek okuduğum '10-15 liraya su, 70 liraya lahmacun' gibi vesaire şeyler var. Bundan sonra buna izin vermeyeceğiz" açıklaması yaptı. Bakanın açıklaması, Bodrum'daki esnaf ve turizmciler tarafından olumlu karşılandı.

"FAHİŞ FİYAT UYGULAMASINI BİZ DE DUYUYORUZ"

DHA'ya açıklama yapan Bodrum Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı (BODER) Halil Özyurt, "Bodrum'da çok olmasa da, bu fahiş fiyat uygulamasını biz de duyuyoruz. Çok fazla olmamakla birlikte bunlar, hoş olan şeyler değil. Ancak Bodrum'da 50 TL'ye kalınacak çok temiz güzel pansiyonlarımız var. Geceliği 10 bin Euro olan lüks kral dairelerimiz de var. Marka turistik tesislerimiz de mevcut. Göltürkbükü ve Yalıkavak gibi mahallelerde, koylardaki ecrimisil ve kiralama bedelleri çok yüksek. Ayrıca buraya milyonlarca dolar yatırım yaparak marka oluşturan, dünyanın ünlü markalarının otel zincirlerini açan beach clup ve tesislerde fiyatlar elbette yüksek olabilir. Ama Bodrum'da 1 liraya su içebilir, 15 liraya yemek yiyebilirsiniz. 'Nerede' diyenler, sorsunlar gösterelim. Hizmetin verildiği yer çok önemli. Bizce önemli olan gidilen otel, restoran ve benzeri yerlerde açıklanan fiyat listeleri ve menülerin dışına çıkılması. İşte bu turisti kazıklamaya girer. Buna kesinlikle karşıyız. Sayın Bakanımızı bu konuda kesinlikle destekliyoruz. Bu bayramda Bodrum'da milyon dolarlık yatları ile tatile gelen de var Anadolu illerinden memur, işçi kardeşlerimiz de var" dedi.

"FİYATLARA SINIRLAMA GETİRİLMELİ"

Bodrum'da 18 yıldır market ve beach clup işletmeciliği yapan Erdinç Yelekçi (36), "Sayın Bakanımızın açıklamaları bizleri çok mutlu etti. Ancak bu sözün devamını getirmeleri gerekir. Çünkü beach club'a gelen yerli turistler, bazen korkarak giriyorlar. Fiyatları çok yüksek diye düşünüyorlar. Kazıklanmamak için pazarlığa kapıda başlıyorlar. Çok da haklılar ancak menüyü gösteriyoruz. Karınlarını 20-30 TL'ye doyurabileceklerini ve fiyatların makul olduğunu görünce içeri giriyorlar. Ancak bazı yerlerde 70 liraya lahmacun, 50 TL'ye şezlong fiyatını duyanlar tedirginlik yaşıyor. Fiyatlar konusunda mutlaka makul bir sınırlama ve denetim getirilmeli" dedi.

"HER ŞEYİN BİR BEDELİ VAR"

Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (BOYD) Başkanı Serdar Karcılıoğlu ise, "Turizmin tam da ortasından geldiği için tüm turizmciler için bir umut, bir ümit olan Sayın Bakanın bu açıklamasını çok talihsiz buluyorum. Bodrum'da herkese, her keseye uygun fiyatlar olması yanlış bir şey değildir. 1000 dolara, 5 bin dolara olduğu gibi 20 dolara, hatta 50 TL altına da yatak bulabiliyorsunuz" dedi.

BOYD Başkanı Serdar Karcılıoğlu, her şeyin bir bedeli olduğunu söyledi.