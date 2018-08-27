Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Sağırlı-Ali Çelik MEDİNE



Hacı olan Müslümanlar, bayramın 3. gününden itibaren Mekke-i mükerremeden ayrılmaya başladı. Suudi Arabistan yetkililerinin sayısını 2 milyon 361 bin olarak açıkladıkları hacıların büyük bir bölümü Medine’ye geçti. Hacıların Peygamber Efendimizin huzuruna koşmasıyla kabr-i şerifin bulunduğu Mescid-i Nebevi, Müslümanlarla dolup taştı. Büyük bir edep ve huşu içinde Resulullah’ı ziyaret eden hacılar, binlerce Eshab-ı Kiram kabrinin bulunduğu Cennetü’l-Baki Kabristanı’nda Fatihalar okuyor. Hacılar, Medine’de vakit namazlarının hepsini Mescidi Nebevi’de kılarken, aralarda 5-6 kilometrelik bir çember içerisinde yer alan Uhud Şehitliği, Kuba Mescidi, Hendek Savaşı’nın yapıldığı alandaki 7 Mescitler gibi tarihî mekânları da ziyaret ediyor.

Hacılar, müsait zamanlarında Medine’deki hurma bahçelerinde satış yapan Türk tüccarlardan uygun fiyatlarla Arabistan Yarımadası’nda yetişen Acve, Ambari, Mebrum, Sukkari gibi leziz hurmalardan satın alıyor. Hurmanın kilosu 20 ile 110 riyal arasında değişiyor. Ancak bu sene dolara endeksli riyal fiyatlarının da yükselmesi sebebiyle alışverişler daha sınırlı oluyor. Diğer taraftan alışverişlerin büyük bir bölümü Medine’de yapılıyor. Ancak esnaf son yıllarda hacıların artık Suudi Arabistan’da alışverişe, ürün fiyatlarına getirilen vergi ve ceza zamları yüzünden alaka göstermediğini bildirdi.