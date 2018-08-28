Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mehmet Sekmen'in jandarmada verdiği ifadesinde "Trafikte tartıştık, sonra bizim otomobilimize çarptı. Tartışmaya başlayınca elinde bıçakla üzerime geldi. Ben de arabamdan bıçak alıp kendimi savundum. Bıçağı rastgele salladım. Amacım onu öldürmek değildi. Nezarette bütün gece, onu kurtaramadığım için ağladım. Hastaneye gidene kadar müdahale ettim. Vicdanen azap çekiyorum. Keşke ölmeseydi" dediği öğrenildi.

Adliyeden çıkarılıp cezaevine götürülen Mehmet Sekmen'in ağlayarak jandarma arabasına binmesi dikkat çekti.