Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çağlayancerit ilçesi Engizekler bölgesi İncegedik sırtlarında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon yaptı. Operasyonda teröristlerin kullandığı bir sığınakta patlayıcı yapımında kullanılan 300 gram kimyasal madde ile yaşam malzemeleri ele geçirildi. Pazarcık Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda operasyonların sürdüğü belirtildi.
Kahramanmaraş’ta teröristlere ait sığınak bulundu
02.09.2018 - 17:33 | Son Güncelleme: 02.09.2018 - 17:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde PKK'lı teröristlere ait sığınıkta yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çağlayancerit ilçesi Engizekler bölgesi İncegedik sırtlarında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon yaptı. Operasyonda teröristlerin kullandığı bir sığınakta patlayıcı yapımında kullanılan 300 gram kimyasal madde ile yaşam malzemeleri ele geçirildi. Pazarcık Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda operasyonların sürdüğü belirtildi.
Etiketler : Kahramanmaraş,yaşam haberleri,
578745 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/578745.aspx
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