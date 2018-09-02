Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çağlayancerit ilçesi Engizekler bölgesi İncegedik sırtlarında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon yaptı. Operasyonda teröristlerin kullandığı bir sığınakta patlayıcı yapımında kullanılan 300 gram kimyasal madde ile yaşam malzemeleri ele geçirildi. Pazarcık Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda operasyonların sürdüğü belirtildi.

