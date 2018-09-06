Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov’un himayesinde 2 Eylül’de resmî törenle başlayan “3’üncü Dünya Göçebe Oyunları” kapsamında yer alan Uluslararası Etno Kültür Festivali başladı. Issık Göl Bölgesi’nin Bosteri köyündeki Nomad Amfiteatr’da gerçekleşen festivalin açılışını Başbakan Muhammedkalıy Abılgaziyev yaptı. Göçebe kökleri olan halkların etno mirasının korunmasını hedefleyen Uluslararası Etno Kültür Festivali’nin açılışında konuşan Abılgaziyev, oyunların dünyada 2018’in en önemli kültürel etkinlikleri arasında yer aldığını belirtti. Nomad Amfiteatr’da 3 gün boyunca her akşam düzenlenecek etno festivalde 350 yerli ve yabancı sanatçı sahne alacak. Festivalin ana sponsorluğunu THY, Kırgızistan GSM şirketi MEGAKOM ve Kanadalı madencilik şirketi Centerra Gold üstlenirken, TİKA da bu organizasyona destek veriyor.