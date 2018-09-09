Vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde, sahilde oluşan hortumun bir süre sonra gözden kaybolduğu görüldü. Hortumun ardından başlayan sağanak yağmur ile Giresun’da etkili olan nemli ve sıcak hava yerini serin havaya bıraktı.
Giresun’da hortum
09.09.2018 - 12:30 | Son Güncelleme: 09.09.2018 - 12:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Giresun'da sabah saatlerinde sahilde oluşan hortum görüntülendi.
Etiketler : Giresun,hortum,
579653 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/579653.aspx
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