Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyoğlu Belediyesi’nin bu yıl 13’üncüsünü düzenlediği “Altın Eller Festivali” başladı. Taksim Meydanı’ndaki etkinlik alanında düzenlenen festivalin açılış töreninde konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Türkiye’nin her yöresinden ustaların tanıtıldığını belirtti. “Aslında biz, bizi biz yapan kültürümüze, değerlerimize Taksim Meydanı’ndan selam vermiş oluyoruz” diyen Demircan, “Ustalarımızı büyük firmalarla tanıştırarak bir fuar hizmetini yerine getiriyoruz. En önemli gayemiz, kültürümüzü anlamlı kılan bu değerli ustalarımızı baş tacı yapmak ve onları vitrinde tutmak” ifadelerini kullandı. Demircan, Beyoğlu’nun kültür ve sanatın merkezi durumunda bir ilçe olduğuna vurgu yaparak, “Beyoğlu mimarisiyle, estetiğiyle, musikisiyle, yemeğiyle, geleneksel el sanatlarıyla, antikalarıyla sadece İstanbul’un değil Anadolu’nun yaşandığı ve yaşatıldığı mekanın adı” dedi. Türkiye’nin farklı noktalarından gelen 63 sanatkâr ve zanaatkâr; festivalde halı dokumadan çiniciliğe, ahşap işçiliğinden tespih yapımına kadar birçok geleneksel el sanatında hünerlerini sergiliyor. Festival, 23 Eylül’e kadar devam edecek.