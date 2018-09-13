Üst Kurul, bu kapsamda, pazartesi günleri ekrana gelen “Koca Koca Yalanlar” isimli dizide erkeklerin eşlerini aldatmalarının normal bir davranış olarak gösterilmesi sebebiyle Kanal D’ye idari para cezası uyguladı. Dizi büyük tepki toplamış, sosyal medyada yayından kaldırılması için kampanyalar başlatılmıştı. Bu arada vatandaşlar, RTÜK’ün verdiği cezayı yetersiz buldu.
RTÜK’ten dizide eş aldatmaya ceza
13.09.2018 - 06:58 | Son Güncelleme: 13.09.2018 - 07:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK), önceki gün gerçekleştirilen toplantısında aile yapısını olumsuz etkileyen yayınlar ele alındı.
Etiketler : rtük,dizi,sansür,ceza,koca koca yalanlar,
580165 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/580165.aspx
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