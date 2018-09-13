Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üst Kurul, bu kapsamda, pazartesi günleri ekrana gelen “Koca Koca Yalanlar” isimli dizide erkeklerin eşlerini aldatmalarının normal bir davranış olarak gösterilmesi sebebiyle Kanal D’ye idari para cezası uyguladı. Dizi büyük tepki toplamış, sosyal medyada yayından kaldırılması için kampanyalar başlatılmıştı. Bu arada vatandaşlar, RTÜK’ün verdiği cezayı yetersiz buldu.