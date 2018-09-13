Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

oplumda teknolojiye olan ilgiyi artırmayı ve Türkiye’nin millî teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturmayı hedefleyen Teknofest 20-23 Eylü tarihleri arasında 3. havalimanında yapılacak.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ( T3 VAKFI ) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği festival bir çok ilki barındıran yarışma ve etkinliği ev sahipliği yapacağı gibi festivale katılan vatandaşlarda bir ilki yaşatmış olacak.

3. HAVALİMANINI BİR AY ÖNCEDEN GÖREBİLECEKLER

Festivale giden vatandaşlar resmi açılış tarihi olan 29 Ekim'den bir ay önce ilk kez 3. havalimanını görme şansı yakalayacaklar.

Öte yandan Solo Türk ve Türk Yıldızları'nın gösteri yapacağı festivalle ilgili bilgi veren Selçuk Bayraktar, 'Tüm dünyada yankı bulacak sürpriz etkinliklerimiz olacak' dedi.

ÜCRETSİZ KATILIM VE ULAŞIM

Katılımın ücretsiz olduğu festival için İETT de İstanbul'un bir çok noktasından ücretsiz ulaşım sağlayacak.

Saat 09.00-19.00 saatleri arasında düzenlenen seferlerin yolcu yoğunluğuna göre ayarlaması yapılacak.

Sefer planlaması yapılan merkezler aşağıdaki gibidir;

• Taksim Gümüşsuyu ​​İETT peronları

• Mecidiyeköy E-5 yanı ​İETT peronları

• Kadıköy İskele ​​İETT peronları

• Beşiktaş İskele ​​İETT peronları

• Üsküdar İskele ​​İETT peronları

• Ümraniye Tepeüstü ​​İETT peronları

• Yenibosna Aktarma İstasyonu İETT peronları

• Eminönü Sahil ​​İETT peronları

• Hadımköy Sondurak ​​İETT peronları

• Eyüpsultan Feshane ​​İSPARK otoparkı

• Maltepe ​​​Metro İstasyonu

• Kartal E-5 ​​​İETT peronları

• Büyükçekmece ​​Tuyap Merkezi

• Küçükçekmece Stad yanı ​İETT durağı

• Sarıyer son durak ​​İETT peronları

• Seyrantepe ​​​Metro İstasyonu