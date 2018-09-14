Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bitlis’in Ahlat ilçesi, 1071 metrekarelik “Alparslan Çadır Oteli”nin de içinde bulunduğu “Tarihi Kentsel Tasarım Projesi” ile Kubbet-ül İslam (İslamiyet’in kubbeleri) ruhuna uygun şekilde yeniden dizayn edilecek. Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresince 755 bin 750 metrekarelik alanda yürütülecek proje kapsamında, Kubbet-ül İslam bahçeleri, 24 Oğuz boyunu simgeleyen havuzlu çeşme, 1071 karargahı, Alparslan Çadır Oteli, ata sporları müsabaka alanı ve mağara evler inşa edilecek. DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir: “Tarihi eserlerle yapacağımız revizyonlarla geçmişi bugüne getirip şarkın temelinde milletlerin olduğunu, herkesin bir arada yaşadığını, bunun tek kaynaştırıcı harcının İslam dini olduğunu zikretmek için bunu gündeme getiriyoruz. Ahlat, Kubbet-ül İslam’dır. Ahlat bizim için çok önemli bir yer. Mekke’nin, Medine’nin, Kudüs’ün kapısıdır. Ahlat’ı geçmişten bugüne getirerek yaşatmak istiyoruz” dedi.

“Ata şehir” gün sayıyor

1071 Malazgirt Zaferi’nde Sultan Alparslan’ın karargahını kurduğu yer olan Ahlat, 24 Oğuz boyunun Anadolu’ya yayılması, Ertuğrul Gazi’nin doğduğu yer olduğundan “Ata şehir” olarak anılıyor. Ayrıca Ahlat, yetiştirdiği mimar ve zanaatkarlarca ilk meslek odası niteliği taşıyan ahi teşkilatının kurulduğu şehir. 13. ve 14. yüzyıllarda yetiştirdiği ilim, din, kültür ve sanat adamları, mutasavvıf ve zahitleri ile “Kubbet’ül-İslam” unvanını alması gibi özellikleriyle Türk-İslam tarihinin önemli merkezlerinden...