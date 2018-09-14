Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tunus Mennube Üniversitesi Tarih Bölümü’nden Dr. Muhammed Rif Zayfallah, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: “Tunus, Osmanlı öncesindeki Hafsi döneminde İslam devletlerindeki hilal sembolünü bayrağında bulundurmasına rağmen o sarı ve yeşil renkler kullanılıyordu. II. Hüseyin Bey, Navarin Deniz Muharebesi için Tunus donanma birliğini Osmanlıya destek için gönderdi. Ancak askerlerin Tunuslu olduğunun da anlaşılması için bayrakta kırmızı fon ve beyaz dairenin içinde hilal-yıldız formatına karar verdi. II. Hüseyin Bey’den sonra tahta çıkan Ahmet Bey de bayrağı 1837 yılında resmi hâle getirdi” dedi